Нужен аналитик для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Закрыт3 заявки432 просмотра

Есть сайт тематика  праздники:  аниматоры, шоу  программы, детские вечеринки и мастер классы . 

К сайту  подключена    Я метрика   и  roistat.

Нужен   аналитик для анализа   эффективности работы   РК в Директ   и   созданию рекомендаций  .

Необходим опыт  работы  с   системами Я Метрика   и  

roistat  от  1-2  лет!

4 года назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
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Сергей
 
25 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад