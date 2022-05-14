Частная консультация по NPK удобрениям

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Закрытнет заявок298 просмотров

Требуется частный консультант разбирающийся в производстве NPK удобрений. Желательно инженер или технолог работавший на заводе по производству NPK удобрений

3 года назад
guest_16597030105204
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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