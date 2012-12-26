Чертежи двигателя v-12

Чертежи и детали нужны двигателя внутреннего бензинного сгорания. Двигатель должен иметь 12 цилиндров коробку автомат масленое охлаждения и бензобак. Все собранное потом должно работать. Размеры готового изделия 60 см длина и высота 20 см. Все можно изготовить в solidworks.

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