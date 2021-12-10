Cконструировать кронштейн

МашиностроениеЗакрыт3 заявки1046 просмотров
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Нужно выполнить до 20 января,в программе Invertor Autodesk Всю необходимую информацию по заданию разместил в файле,тут добавил просто в качестве описания для того,чтобы отсеять сразу тех,кто не может и не знает как это делать.

Необходимо сконструировать кронштейн, позволяющий закрепить на вертикальной плоской стене груз массой 100 кг.

· Для конструирования использовать нержавеющую аустенитную листовую сталь.

· Толщина листа 5 мм.

· Кронштейн крепится к стене на 4 болта М10 (сами болты моделировать не надо, они даны только для того, чтобы задать способ крепления и параметры отверстий).

· На конце кронштейна поставить площадку для крепления груза. Площадка имеет размеры 50х50 мм с четырьмя отверстиями под болт М8 (Рис. 1).

· Площадка посредством кронштейна вынесена относительно стены на 500 мм (Рис. 2).

· Нагрузка действует вертикально вниз, прикладывается равномерно к четырем цилиндрическим поверхностям отверстий площадки

Требования:

· Масса кронштейна не должна превышать 2 кг.

· Запас прочности не менее 1,1

· Деформация не более 1 мм

· Изделие рассматривать как литую деталь (не надо делать кронштейн сборкой)

В качестве результатов отправить архив, включающий:

1) модель в формате ipt

2) чертеж кронштейна в формате pdf

3) скрин с сеткой прочностного анализа

4) скрин с запасом прочности

5) скрин с деформацией

2 года назад
temlovs
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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