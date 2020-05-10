Исправь расчетную схему вала

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Сможете исправить пункт 4.2,4.3, во в ведении указаны ошибки по этому пункту и на самих этих пунктах, расстояния a=8,5 , b= 49,5

5 лет назад
guest_15912053769769
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Юрий
 
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