Исправить рисунок расчетной схемы валы и исправить расчеты в пз

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Исправить рисунок расчетной схемы валы и исправить расчеты в пз - пункт 4.2,4.3

В титульном листе написано что надо, а также на рис 15 в пункте 4.2

5 лет назад
guest_15912053769769
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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