Моделирование тепловых процессов в генераторе.

Здравствуйте.

Для дипломного проекта необходимо смоделировать тепловые процессы в генераторе. Посмотреть как меняется его температура во время работы.

Руководитель поставил задачу моделировать в Ansys.

Кто мог бы взяться за эту работу ну и объяснить что к чему.

Цену указывайте.