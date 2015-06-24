Моделирование тепловых процессов в генераторе.

МашиностроениеЗакрыт3 заявки212 просмотров
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Здравствуйте.

Для дипломного проекта необходимо смоделировать тепловые процессы в генераторе. Посмотреть как меняется его температура во время работы.

Руководитель поставил задачу моделировать в Ansys.

Кто мог бы взяться за эту работу ну и объяснить что к чему.

Цену указывайте.

8 лет назад
Ruslanov
Руслан 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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