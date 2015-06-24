Моделирование тепловых процессов в генераторе.

Добрый день, для изготовления профиля из оцинкованной стали, способом холодной прокатки, необходимо спроектировать прокаточные валы, необходимый рисунок профиля, который должен получится после прокатки в приложении к этому проекту. Обычно данный профиль должен получится при прохождении ...
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Здравствуйте.
Для дипломного проекта необходимо смоделировать тепловые процессы в генераторе. Посмотреть как меняется его температура во время работы.
Руководитель поставил задачу моделировать в Ansys.
Кто мог бы взяться за эту работу ну и объяснить что к чему.
Цену указывайте.
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