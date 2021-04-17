Разработать горячий хаузинг для турбокомпрессора

Добрый день.

Требуется человек, который владеет solidworks

Хочу разработать горячий хаузинг для турбины на 2 канала(a/r 0.39 и 1.01) с болтон креплением к двигателю EA888 Gen3 и дросселем который бы закрывал бОльший горячий канал. Так же нужен отвод на вестгейт под актуатор.

Есть чертежи фланца двигателя, посадочной части турбины, фотограмметрия двигателя и турбины.

Подробности готов обсудить в телеграмм @justmygramm