Произвести расчет рациональных режимов резания в Word по примеру (рамка не нужна, просто текст) По таблицам "Справочник молодого токаря" Зайцев Б.Г.
Разработать горячий хаузинг для турбокомпрессора
Добрый день.
Требуется человек, который владеет solidworks
Хочу разработать горячий хаузинг для турбины на 2 канала(a/r 0.39 и 1.01) с болтон креплением к двигателю EA888 Gen3 и дросселем который бы закрывал бОльший горячий канал. Так же нужен отвод на вестгейт под актуатор.
Есть чертежи фланца двигателя, посадочной части турбины, фотограмметрия двигателя и турбины.
Подробности готов обсудить в телеграмм @justmygramm
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