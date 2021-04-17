Разработать горячий хаузинг для турбокомпрессора

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Закрыт1 заявка594 просмотра

Добрый день.

Требуется человек, который владеет solidworks

Хочу разработать горячий хаузинг для турбины на 2 канала(a/r 0.39 и 1.01) с болтон креплением к двигателю EA888 Gen3 и дросселем который бы закрывал бОльший горячий канал. Так же нужен отвод на вестгейт под актуатор.

Есть чертежи фланца двигателя, посадочной части турбины, фотограмметрия двигателя и турбины.

Подробности готов обсудить в телеграмм @justmygramm

SolidWorks
4 года назад
omi4
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
62 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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