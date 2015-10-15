Модель - поверхность, на которую попадают две струи воды. Требуется определить модель поверхности, которая будет удовлетворять следующим условиям: вызывать минимально количество брызг/отскакивающих капель воды (просчитать в realflow, аналоге или другим удобным вам ...
Разработка конструкции, создание рабочих чертежей авто прицепа
Добрый день.
Хотел предложить поучавствовать в проекте создания автомобильного прицепа с пневматической подвеской.
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