Ищутся независимые разработчики мобильных игр для выполнения заказов или дистрибуции. Важно наличие демо-версий игр, чтобы оценить качество работы. Рассматриваются предложения от профессионалов с опытом в разработке мобильных приложений.
Игра для мобильного телефона (графика)
$70Закрыт3 заявки266 просмотров
Игра "Шахматы" для мобильных телефонов.
Требуется 2D-графика:
- Заставка (splash-screen) - в четырёх вариантах под разные разрешения экрана (от 101x80 до 176x208).
- Набор шахматных фигурок - в трёх вариантах (10x10, 14x14, 20x20 - на клетку с фигуркой).
- Фон (очень простенький background) - в трёх вариантах (128x128, 120x160, 176x208).
- Ну и ещё чуть-чуть совсем по мелочи, вроде картинок 21x80 с текстовыми надписями.
Для фигурок маленького размера (10x10, 14x14) потребуется по-пиксельная работа (не фотошоп).
Для некоторых вариантов картинок потребуется жёсткая оптимизация под занимаемый объём (png/gif).
Макета дизайна нет! То есть всё на вкус дизайнера (с учётом моих пожеланий)
21 год назад
Дмитрий Алергант SPGremlin
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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