Игра "Шахматы" для мобильных телефонов.

Требуется 2D-графика:

- Заставка (splash-screen) - в четырёх вариантах под разные разрешения экрана (от 101x80 до 176x208).

- Набор шахматных фигурок - в трёх вариантах (10x10, 14x14, 20x20 - на клетку с фигуркой).

- Фон (очень простенький background) - в трёх вариантах (128x128, 120x160, 176x208).

- Ну и ещё чуть-чуть совсем по мелочи, вроде картинок 21x80 с текстовыми надписями.

Для фигурок маленького размера (10x10, 14x14) потребуется по-пиксельная работа (не фотошоп).

Для некоторых вариантов картинок потребуется жёсткая оптимизация под занимаемый объём (png/gif).

Макета дизайна нет! То есть всё на вкус дизайнера (с учётом моих пожеланий)