Проги на Symbian или Windows Mobile

Нужны 2 простенькие проги на симбиане или Windows Mobile. 1-я должна иметь поле для вписывания тел. номера, после нажатия на старт набирает этот номер, после ответа на бирает его еще раз и устанавливает конференц-связь и так 5 раз. 2-я просто автоматически отвечает на вызовы и устанавливает конференц-связь с каждым следующим вызовом и так 5 раз. О цене договоримся!