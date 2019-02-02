Аранжировка

$300
Музыка и ЗвукиЗакрыт36 заявок368 просмотров
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Нужна аранжировка к авторской песни. Стиль - поп. Есть сам текст и напевка под манометр (куплет и припев). 

5 лет назад
Matrosova_ru
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад