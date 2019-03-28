Аранжировку к песне. Детские песенки

Нужна аранжировка к авторской песни. Стиль - поп. Есть сам текст и напевка под манометр (куплет и припев).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Нужно сделать аранжировку к песне.
https://audiojungle.net/item/five-little-monkeys/14764232?s_rank=1
Песенки детские, несложные. Мотив простой ритмичный.
Песни используются для детских видео. Серьезном качестве нет необходимости , песни популярные можно использовать из открытых источников без Авторских Прав или запись минуса + Запись вокала на английском (мужской и женский).
Для демонстрации вашего вкуса и стиля хотелось бы услышать примеры работ и небольшой кусочек данной песни.
Такие работы будет постоянным. Спасибо!
Пример песни к которой нужно сделать аранжировку .
https://drive.google.com/file/d/1jdnw8fB-GNftbZ5bjq4CRHC4G5WwYSk5/
Другие примеры к которым также нужно будет сделать аранжировку
https://yadi.sk/i/cSlvaGuwYfwLnQ
https://yadi.sk/i/Byp-uA8DL9Q_JQ
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