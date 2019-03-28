Аранжировку к песне. Детские песенки

Привет! Нужно сделать аранжировку к песне.

https://audiojungle.net/item/five-little-monkeys/14764232?s_rank=1

Песенки детские, несложные. Мотив простой ритмичный.

Песни используются для детских видео. Серьезном качестве нет необходимости , песни популярные можно использовать из открытых источников без Авторских Прав или запись минуса + Запись вокала на английском (мужской и женский).

Для демонстрации вашего вкуса и стиля хотелось бы услышать примеры работ и небольшой кусочек данной песни.

Такие работы будет постоянным. Спасибо!

Пример песни к которой нужно сделать аранжировку .

https://drive.google.com/file/d/1jdnw8fB-GNftbZ5bjq4CRHC4G5WwYSk5/

Другие примеры к которым также нужно будет сделать аранжировку

https://yadi.sk/i/cSlvaGuwYfwLnQ

https://yadi.sk/i/Byp-uA8DL9Q_JQ

https://yadi.sk/i/Qln2IqPDTsOkBA