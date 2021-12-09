Аудио редактировать

Очистить запись от посторонних шумов. Хочу разобрать о чем шепчутся влюбленные. (если получиться - заказ на 4 часа такой записи 😀)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно редактировать аудио на котором играет музыка и иза этого не слышен разговор .Нужно приглушить музыку для того чтобы был слышен разговор о чём идёт речь
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