Аудио редактировать

$3
Музыка и ЗвукиЗакрыт32 заявки1005 просмотров
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Нужно редактировать аудио на котором играет музыка и иза этого не слышен разговор .Нужно приглушить музыку для того чтобы был слышен разговор о чём идёт речь 

2 года назад
guest_16427858177082
2 года в сервисе
Был
2 года назад