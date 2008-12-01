Здравствуйте, друзья! нужна минусовка в жанре R&B. Людей которые предпочитают другое направление просьба не беспокойть сообщениями типа "да я и в r&b молодец наверно". Могу кинуть демки для примера чтобы вы знали от чего отталкиваться. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть предложение для Битмейкеров и Аранжировщиков.
Кто любит писать музыку в направлении RAP, RnB И Рагги)
Можно рассмотреть предложения и с платной стороны, можно и по взаимовыгоде вместе работать)
сразу прошу кто пишет слабенькую музычку .. просьба неписать
жду ваших откликов
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