Консультация Adobe Audition CC

Музыка и ЗвукиЗакрытнет заявок139 просмотров
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Требуется skype + teamviewer консультация по данному продукту (нужно будет примерно две или три часовых консультации). Предпочтительный уровень - выше среднего. Отзывы по проектам этой категории обязательны.

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10 лет назад
hallingesua
Олешкевич 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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    Музыка и Звуки1 исполнитель
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    10 лет назад

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    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад