Удаленный сотрудник call центра. 1 час в день.

Необходимо перевести аудио в текст - примерно 1 час 50 мин. Звук нормальный, говорят в основном 2 докладчика. Оплата возможна на - Вебмани, Qiwi, Яндекс, ПМ, Приват24. Указывайте вашу цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На постоянную удаленную работу (1 час, 5 дней в неделю) требуются сотрудники.
Оплата – 7000р в месяц (22 рабочих часа в мес.)
Данная работа подойдет тем, кому удобно совмещать ее с учебой, основной работой, уходом за ребенком.
В день нужно делать 3-4 звонка по 5-7 минут каждый. Никаких особых навыков не требуется. Звонки призваны проверять качество работы менеджеров по продажам в клиентских call центрах.
Требования:
- хороший интернет + гарнитура.
- отсутствие выраженного акцента (московский не считаем :) ), или дефектов речи.
Вакансия долгосрочная. В отклике, пожалуйста, укажите:
1. Имя, возраст
2. Город проживания.
3. В какое время по Москве (1 час) удобно работать.
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