Удаленный сотрудник call центра. 1 час в день.

Здравствуйте!

На постоянную удаленную работу (1 час, 5 дней в неделю) требуются сотрудники.

Оплата – 7000р в месяц (22 рабочих часа в мес.)

Данная работа подойдет тем, кому удобно совмещать ее с учебой, основной работой, уходом за ребенком.

В день нужно делать 3-4 звонка по 5-7 минут каждый. Никаких особых навыков не требуется. Звонки призваны проверять качество работы менеджеров по продажам в клиентских call центрах.

Требования:

- хороший интернет + гарнитура.

- отсутствие выраженного акцента (московский не считаем :) ), или дефектов речи.

Вакансия долгосрочная. В отклике, пожалуйста, укажите:

1. Имя, возраст

2. Город проживания.

3. В какое время по Москве (1 час) удобно работать.