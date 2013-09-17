необходимо адаптировать ролик для русскоговорящей аудитории https://www.youtube.com/watch?v=OzyH-1p9nAg#t=170 (временной отрезок с 2:50 по 4:50, 2 минуты) озвучить (возможно уже предоставим звуковую дорожку), наложить субтитры Как готовый результат мы ожидаем получить видеофайл в формате ...
Видеоролик
Записать 1-минутный ролик.
Я высылаю на почту ролик с песней, под которую ваш друг будет подпевать, немного пританцовывая (или кивая, или приседая, короче, можно самим придумать незамысловатые движения, которые захочется делать под такую же простую песню:)))
Текст есть в ролике (как караоке), а также могу еще выслать дополнительно в виде текста.
Песня – гимн болельщиков для олимпиады в Сочи, веселая, ритмичная, позитивная.
Ролик должен получиться в формате не ниже, чем 720х576 пикселей.
Если сможете сделать больше чем один, можно обсудить количество.
Плачу 400 рублей за 1 ролик.
Возможна предоплата.
Заявки фрилансеров
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