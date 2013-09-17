Видеоролик

Записать 1-минутный ролик.

Я высылаю на почту ролик с песней, под которую ваш друг будет подпевать, немного пританцовывая (или кивая, или приседая, короче, можно самим придумать незамысловатые движения, которые захочется делать под такую же простую песню:)))

Текст есть в ролике (как караоке), а также могу еще выслать дополнительно в виде текста.

Песня – гимн болельщиков для олимпиады в Сочи, веселая, ритмичная, позитивная.

Ролик должен получиться в формате не ниже, чем 720х576 пикселей.

Если сможете сделать больше чем один, можно обсудить количество.

Плачу 400 рублей за 1 ролик.

Возможна предоплата.