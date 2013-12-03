Видеоролик, озвучка, субтитры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Завершен4 заявки213 просмотров

необходимо адаптировать ролик для русскоговорящей аудитории https://www.youtube.com/watch?v=OzyH-1p9nAg#t=170 (временной отрезок с 2:50 по 4:50, 2 минуты)

озвучить (возможно уже предоставим звуковую дорожку), наложить субтитры

Как готовый результат мы ожидаем получить видеофайл в формате mpeg (полностью скомпилированный продукт).

Перевод и тект для субтитров я также предоставлю.

Интересует стоимость всей работы, срок 2 дня.

Жду предложений.

11 лет назад
Valll
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отличный специалист, сдал все качественно и в срок, с учетом всех пожеланий. Жаль, что сервис выше 10 баллов не дает поставить, поставила бы все 20:) Все поставленные задачи выполнил на "отлично". Приятно и легко работать с такими фрилансерами. Всем рекомендую Сергея к сотрудничеству, надеюсь еще поработаем и по другим проектам.
Очень приятный опыт сотрудничества. Валентина отличный заказчик. Четкое и понятное задание, моментальная оплата. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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