Необходимо вставить flash video 1080x1920 на сайт , чтобы были версии 1920x1080 i 720 - БЕЗ ПОТЕРИ качества во флеше.Видео весит 500 mb.
Видеоролик, озвучка, субтитры
необходимо адаптировать ролик для русскоговорящей аудитории https://www.youtube.com/watch?v=OzyH-1p9nAg#t=170 (временной отрезок с 2:50 по 4:50, 2 минуты)
озвучить (возможно уже предоставим звуковую дорожку), наложить субтитры
Как готовый результат мы ожидаем получить видеофайл в формате mpeg (полностью скомпилированный продукт).
Перевод и тект для субтитров я также предоставлю.
Интересует стоимость всей работы, срок 2 дня.
Жду предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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