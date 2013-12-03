Видеоролик, озвучка, субтитры

Отличный специалист, сдал все качественно и в срок, с учетом всех пожеланий. Жаль, что сервис выше 10 баллов не дает поставить, поставила бы все 20:) Все поставленные задачи выполнил на "отлично". Приятно и легко работать с такими фрилансерами. Всем рекомендую Сергея к сотрудничеству, надеюсь еще поработаем и по другим проектам.