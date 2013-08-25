Сручно нужно поставить на сайт flash video

$20
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Закрыт1 заявка136 просмотров

Необходимо вставить flash video 1080x1920 на сайт , чтобы были версии 1920x1080 i 720 - БЕЗ ПОТЕРИ качества во флеше.Видео весит 500 mb.

11 лет назад
namelost
Анна 
54 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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