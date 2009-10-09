Музыка для игры

Ищется тот, кто может написать несложную музыку к игре. Суть игры в следующем: имеем луноход и поверхность с препятствиями, цель-собирать различные бонусы. Возможно, просто фоновую музыку. Или когда луноход врезается в препятствие, или ловит бонус, то раздается звуковой сигнал.

Игра будет продаваться, и я совсем не знаю, за какую стоимость она может уйти, так что эта работа возможно просто для портфеля. Кто заинтересуется-пишите, я вышлю саму игру. Игра в 3D.