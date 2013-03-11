Есть аудиозаписи трех вебинаров, качество хорошее. Нужно перевести их в текстовый формат для создания электронной книги. удалить все экания и прочие паразиты, не печатать не имеющие к сути вебинара куски - типа обсуждения тех. моментов, ...
Музыка и звуки для игры
Необходимо написать музыку и звуки для игры. Слот-автомат с темой Бразилия.
Название звука
Кручение барабана 4-8 сек
Интрига – скаттер 8 сек
Биг-вин 3-4 сек
Финальный попап 3-5 сек
Удар по мячу
Радость от попадание
Пробил сетку
Мяч пойман (печаль)
Звук проезжающей по воде доски/скольжение по воде
Восклицание парня, типа "ихааа"
Звук ветра
Крики птиц (чаек)
Выбор одежды
Выбор обуви
Фоновая музыка – бек 60-70 секунд
Звуки для альбома – появление фоток
Пример игры https://vk.com/bolshojkush
Спецификация звуков
Частота 44100 Hz
Bitrate 160 Kbs
Тип звука 16 bit stereo
Уровень звука сбалансированный
От вас примерная цена и сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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