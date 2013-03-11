Музыка и звуки для игры

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Закрыт1 заявка249 просмотров

Необходимо написать музыку и звуки для игры. Слот-автомат с темой Бразилия.

Название звука

Кручение барабана 4-8 сек

Интрига – скаттер 8 сек

Биг-вин 3-4 сек

Финальный попап 3-5 сек

Удар по мячу

Радость от попадание

Пробил сетку

Мяч пойман (печаль)

Звук проезжающей по воде доски/скольжение по воде

Восклицание парня, типа "ихааа"

Звук ветра

Крики птиц (чаек)

Выбор одежды

Выбор обуви

Фоновая музыка – бек 60-70 секунд

Звуки для альбома – появление фоток

Пример игры https://vk.com/bolshojkush

Спецификация звуков

Частота 44100 Hz

Bitrate 160 Kbs

Тип звука 16 bit stereo

Уровень звука сбалансированный

От вас примерная цена и сроки выполнения.

12 лет назад
caesar8
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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