caesar8

Сергей caesar8

 
36 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка игрового интерфейса.

  • Музыка и звуки для игры

    Необходимо написать музыку и звуки для игры. Слот-автомат с темой Бразилия. Название звука Кручение барабана 4-8 сек Интрига – скаттер 8 сек Биг-вин 3-4 сек Финальный попап 3-5 сек Удар по мячу Радость от попадание ...

    Музыка и Звуки1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимация

    Необходимо анимировать 25 иконок для приложения. В двух разрешениях 120*120 и 236*236. И 3 бонус-игры. Необходый формат .fla. FPS 30. 120 кадров. Необходимая графика есть. Не делать программно. От вас примерные цена и сроки. Подробное описание ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание иллюстраций на тему «Бразилия»

    $1300

    Векторные изображения: 1) 1 изображение 760х565pix (Основной экран) 2) 4 изображения 760х540pix (экран бонус-игры) 3) 30 простых изображений 120x120pix (буквы и цифры на разном фоне разным шрифтом разного цвета) 4) 25 сложных 120x120pix (Животные,персонажи, предметы и т.д.) 5) Элементы декора. Более ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игрового интерфейса (нарисовать)

    $350

    Разработка игрового интерфейса Растровые изображения:  1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры)  2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix  4) Логотип игры 512x512pix.  5) Элементы ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игрового интерфейса (нарисовать).

    $350

    Изображения:  1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры)  2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix  4) Логотип игры 512x512pix.  5) Элементы декора.  Более подробное описание ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игрового интерфейса (нарисовать).

    $350

    Изображения:  1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры)  2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix  4) Логотип игры 512x512pix.  5) Элементы декора.  Более подробное описание ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игрового интерфейса (нарисовать).

    $350

    Растровые изображения:  1) 1 изображение 2000x1530pix (Основной/экран бонус-игры)  2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1800x1080pix  4) Логотип игры 512x512pix.  5) Элементы декора.  Более подробное ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игрового интерфейса (нарисовать)

    $350

    Растровые изображения: 1) 1 изображение 2000x1530pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1800x1080pix 4) Логотип игры 512x512pix. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игрового интерфейса (нарисовать).

    $350

    Растровые изображения:  1) 1 изображение 2000x1530pix (Основной/экран бонус-игры)  2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1800x1080pix  4) Логотип игры 512x512pix.  5) Элементы декора.  Более подробное ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игрового интерфейса.

    $350

    Растровые изображения:  1) 1 изображение 2000x1530pix (Основной/экран бонус-игры)  2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1800x1080pix  4) Логотип игры 512x512pix.  5) Элементы декора.  Более подробное ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад