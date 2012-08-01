Необходимо анимировать 25 иконок для приложения. В двух разрешениях 120*120 и 236*236. И 3 бонус-игры. Необходый формат .fla. FPS 30. 120 кадров. Необходимая графика есть. Не делать программно. От вас примерные цена и сроки. Подробное описание ...