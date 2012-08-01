Необходимо написать музыку и звуки для игры. Слот-автомат с темой Бразилия. Название звука Кручение барабана 4-8 сек Интрига – скаттер 8 сек Биг-вин 3-4 сек Финальный попап 3-5 сек Удар по мячу Радость от попадание ...
- Музыка и Звуки1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо анимировать 25 иконок для приложения. В двух разрешениях 120*120 и 236*236. И 3 бонус-игры. Необходый формат .fla. FPS 30. 120 кадров. Необходимая графика есть. Не делать программно. От вас примерные цена и сроки. Подробное описание ...Анимация9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1300
Векторные изображения: 1) 1 изображение 760х565pix (Основной экран) 2) 4 изображения 760х540pix (экран бонус-игры) 3) 30 простых изображений 120x120pix (буквы и цифры на разном фоне разным шрифтом разного цвета) 4) 25 сложных 120x120pix (Животные,персонажи, предметы и т.д.) 5) Элементы декора. Более ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
Разработка игрового интерфейса Растровые изображения: 1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix 4) Логотип игры 512x512pix. 5) Элементы ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
Изображения: 1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix 4) Логотип игры 512x512pix. 5) Элементы декора. Более подробное описание ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $350
Изображения: 1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix 4) Логотип игры 512x512pix. 5) Элементы декора. Более подробное описание ...Закрыт11 лет назад
- $350
Растровые изображения: 1) 1 изображение 2000x1530pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1800x1080pix 4) Логотип игры 512x512pix. 5) Элементы декора. Более подробное ...Закрыт11 лет назад
- $350
Растровые изображения: 1) 1 изображение 2000x1530pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1800x1080pix 4) Логотип игры 512x512pix. ...Закрыт11 лет назад
- $350
Растровые изображения: 1) 1 изображение 2000x1530pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1800x1080pix 4) Логотип игры 512x512pix. 5) Элементы декора. Более подробное ...Закрыт11 лет назад
- $350
Растровые изображения: 1) 1 изображение 2000x1530pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1800x1080pix 4) Логотип игры 512x512pix. 5) Элементы декора. Более подробное ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗакрыт11 лет назад