Написать звуки и музыку для игры.

Добрый день, нужно написать музыку и звуки для игры. Игра в жанре Tower Defence. Игрок будет выставлять пушки, и пушки будут стрелять по идущим зомби. Будет около 30-40 различных звуков. Вот небольшой пример звуков которые нужно реализовать:

- Стрельба пушек(Пулемётная, Ракетная, Лазерная, Артиллерийская, Замедляющая);

- Звук пролетающего самолёта, сброс бомбы и взрыва;

- Звуки нажатия кнопок;

- Музыка для лобби командира;

Сколько приблизительно займёт эта работа у вас по времени и по деньгам?

Спасибо!