Приветствую Вас, уважаемые Фрилансеры! Найдите мне пожалуйста мелодию из Такси 4! Мелодия эта звучит, когда ловят горничную. Чтобы знать точно: вот видео http://www.youtube.com/watch?v=vc56EyQtI7U На моменте 1:53
Нужна подборка звуков и мелодий для небольшой детской игры
Мы создаем клон своей бесплатной мобильной игры для детей - Piano for kids - babies synth
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamesm5.kidspiano
В планах - переработка данной игры, без принципиальных изменений, но с акцентом на замену звукового оформления игры.
Для нового музыкального оформления нам нужны новые звуковые семплы.
Музыка
Основное требование - музыка должна быть детской. В меру веселой, в меру простой.
1. Главная тема (опционально) - Мелодия на 20-30 секунд, хорошо замыкающаяся в loop.
2. Аккомпанимент раздела "Животные". - Простая, веселая, и минималистичная тема. Минимум инструментов. Хорошо ощутимая ритмика, заметные такты. Эта тема нужна для того, чтобы на ее фоне красиво звучали голоса животных, которые ребенок будет стараться сложить в музыку.
Мелодия на 20-30 секунд, хорошо замыкающаяся в loop.
3. Аккомпанимент раздела "Музыкальные инструменты". - те же требования. Простая, веселая, и минималистичная тема с хорошо ощутимой ритмикой, и заметными тактами. Эта тема нужна для того, чтобы на ее фоне красиво звучали семплы музыкальных инструментов, которые ребенок будет стараться сложить в музыку.
Мелодия на 20-30 секунд, хорошо замыкающаяся в loop.
Звуки
В приложении одному инструменту соответствует один звук. Тональность звука, в зависимости от нажатой клавиши, изменяется программным pitch’ем.
1. Раздел “Животные” - семплы знакомых детям звуков животных, 10 штук.
0.5 - 1 секунда длительности.
Чистый, ясный звук без фона и посторонних эффектов.
Звук не должен быть резким. Наша аудитория - дети, и пугать их не нужно.
Выбранные нами звуки знакомые детям: козлик(бе-бе), петух(ку-ка-ре-ку), кот(мяу-мяу), свинка(хрю-хрю), собака(гав-гав/лай), лягушка(ква-ква), корова(му-му), собака(гав-гав), курочка(ко-ко-ко), ворона (кар-кар), утка (кря-кря)
На случай, если будет хороший пак качественных звуков животных, не входящих в список выше - можем рассмотреть, предлагайте.
2. Раздел музыкальные инструменты - семплы знакомых детям звуков музыкальных инструментов, 10 штук.
0.5 - 1 секунда длительности.
Чистый, ясный звук без фона и посторонних эффектов.
Семпл представляет собой единичный звук, издаваемый инструментом. Либо очень короткий такт
Выбранные нами звуки: барабан, колокольчик, труба, ксилофон, свисток, гитара, тарелки, гармошка, пианино, бубен(тамбурин)
На случай, если у вас будет хороший пак качественных звуков животных, не входящих в список выше - можем рассмотреть, предлагайте.
Итого нам нужно:
* 3 мелодии
* 20 звуков
Бюджет: ваши предложения
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