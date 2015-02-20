Нужна подборка звуков и мелодий для небольшой детской игры

Мы создаем клон своей бесплатной мобильной игры для детей - Piano for kids - babies synth

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamesm5.kidspiano

В планах - переработка данной игры, без принципиальных изменений, но с акцентом на замену звукового оформления игры.

Для нового музыкального оформления нам нужны новые звуковые семплы.

Музыка

Основное требование - музыка должна быть детской. В меру веселой, в меру простой.

1. Главная тема (опционально) - Мелодия на 20-30 секунд, хорошо замыкающаяся в loop.

2. Аккомпанимент раздела "Животные". - Простая, веселая, и минималистичная тема. Минимум инструментов. Хорошо ощутимая ритмика, заметные такты. Эта тема нужна для того, чтобы на ее фоне красиво звучали голоса животных, которые ребенок будет стараться сложить в музыку.

Мелодия на 20-30 секунд, хорошо замыкающаяся в loop.

3. Аккомпанимент раздела "Музыкальные инструменты". - те же требования. Простая, веселая, и минималистичная тема с хорошо ощутимой ритмикой, и заметными тактами. Эта тема нужна для того, чтобы на ее фоне красиво звучали семплы музыкальных инструментов, которые ребенок будет стараться сложить в музыку.

Мелодия на 20-30 секунд, хорошо замыкающаяся в loop.

Звуки

В приложении одному инструменту соответствует один звук. Тональность звука, в зависимости от нажатой клавиши, изменяется программным pitch’ем.

1. Раздел “Животные” - семплы знакомых детям звуков животных, 10 штук.

0.5 - 1 секунда длительности.

Чистый, ясный звук без фона и посторонних эффектов.

Звук не должен быть резким. Наша аудитория - дети, и пугать их не нужно.

Выбранные нами звуки знакомые детям: козлик(бе-бе), петух(ку-ка-ре-ку), кот(мяу-мяу), свинка(хрю-хрю), собака(гав-гав/лай), лягушка(ква-ква), корова(му-му), собака(гав-гав), курочка(ко-ко-ко), ворона (кар-кар), утка (кря-кря)

На случай, если будет хороший пак качественных звуков животных, не входящих в список выше - можем рассмотреть, предлагайте.

2. Раздел музыкальные инструменты - семплы знакомых детям звуков музыкальных инструментов, 10 штук.

0.5 - 1 секунда длительности.

Чистый, ясный звук без фона и посторонних эффектов.

Семпл представляет собой единичный звук, издаваемый инструментом. Либо очень короткий такт

Выбранные нами звуки: барабан, колокольчик, труба, ксилофон, свисток, гитара, тарелки, гармошка, пианино, бубен(тамбурин)

На случай, если у вас будет хороший пак качественных звуков животных, не входящих в список выше - можем рассмотреть, предлагайте.

Итого нам нужно:

* 3 мелодии

* 20 звуков

Бюджет: ваши предложения