Нужно изменить одно слово в песне

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Закрыт3 заявки432 просмотра

Нужно изменить одно слово в песне таким же голосов каким и поется.

Песня Бутырка - За ростовскую братву.

Хотелось бы слово в песни изменить на ЗАРИНСКУЮ братву,)) чисто для себя))

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17 лет назад
TT-s
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

nskarl
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$10
1 день
Проект уже затянулся на несколько дней.. в асе не отвечает, хотя на сайте бывает каждый день.. неответственный исполнитель...

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nskarl
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад