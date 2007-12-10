Нужен звук перелистываемой бумаги

Необходимо написать музыку или какие другие звуковые эффекты для флэш ролика (интро). Продолжительность 40-60 секунд. Только для специалистов с опытом. Предоплаты нет, оплата по результату. Оставляйте примерные цены и контакты, желательно порфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
два звука, примерно 2-3 и 0.5-1 сек продолжительностью, перелистываемая страница газеты и разворачиваемая газета
ну или что-то похожее.
UPD: нужен только звук разворачивающейся, другой нашел.
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