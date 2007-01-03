Мне нужно сделать предварительное прослушивание перед скачиванием mp3 для 7000 альбомов, такое как на recordings.ru т.е. качество должно быть на много хуже чем оригинал, например 56kbps, 60% времени от оригинала (разрезать на 3 куска и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возникла необходимость написать музыкальное сопровождение к флэш заставке (интро)-10 секунд. Что-то типа монстровских заставок http://www.templatemonster.com/flash-intro.php . Бюджет большой не прелагаем на сегодня, но предлагаем постоянное сотрудничество, т.к. музыкальное сопровождение к флэшу требуются переодически, а у нас нет такого специалиста.
Пишите цены и ICQ.
- Похожие заказы
- Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно создать оригинальный трек, на основе другого трека, в том же стиле. Стиль- Хаус. продолжительность 60 сек. Можно использовать готовые библиотеки. Исходный трек прикреплю позже.Музыка и Звуки6 заявокЗакрыт16 лет назад
Мелодия продолжительностью 40-60 секунд, до 20 кб. Фоновая мелодия для меню игры. Динамичная, пишется с нуля. Цены и сроки ваши. Оплата в вебмани.Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуйте. продолжаю тему разработки сайта для РА. На данный момент завершена раскадровка видео. приступили к анимации... и для этого требуется написать музон или подкорректировать имеющиеся, великих мастеров... чтобы вам было понятно какая музыка мне нравится, вот ссылка ...Музыка и Звуки12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Длительность 30 сек. Тема: "Готика" ТЗ имеется. 15 уе за композицию. Интересует уже готовые композиции (просмотрите архивы свои, может быть есть что-то интересное).Музыка и Звуки4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть текст на английском три строчки, нужно их красиво спеть. Женский голос, подробности обговорим, качество нужно хорошое не мене 1400 kbps. Жду предложений по срокам и цене!Музыка и Звуки8 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен специалист-консультант по созданию караоке проектов. Оплата и перспектива высокая. Есть возможность постоянного сотрудничества. ICQ - 332748128 [email protected]Музыка и Звуки4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен звукорежиссер. Необходимо озвучить корпоративный видеофильм но не читать текст как понамарь, а живенько так, коллоритненько возможно даже это будет пародия или к примеру фильм может быть начитан голосом известной личности (были пожелания по Сталину) свои предложения (цены и ...Музыка и Звуки3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо найти мелодии без слов полные и качественные. ----- Валенки Буратино В мире животных Три танкиста Ой цветет калина Одинокая гармоньМузыка и Звуки1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Требется музыкальное оформление к главному меню игры в стиле фэнтезиМузыка и Звуки14 заявокЗакрыт17 лет назад