Озвучивание флэш ролика

$100
Музыка и ЗвукиЗавершен5 заявок210 просмотров
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Необходимо написать музыку или какие другие звуковые эффекты для флэш ролика (интро). Продолжительность 40-60 секунд. Только для специалистов с опытом. Предоплаты нет, оплата по результату. Оставляйте примерные цены и контакты, желательно порфолио.

16 лет назад
Media-S
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
biiterman
Михаил 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$100
Работает быстро, за минимальную плату, при этом не теряется качество выполняемой работы. Советую всем!
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