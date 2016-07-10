Нужно написать и сыграть музыкальный трек

Нужно создать музыкальный трек для модификации игры "Три в ряд", а также короткие треки "Игра окончена" и "Уровень пройден" в том же стиле. Обязательно наличие готовых работ для прослушивания. Порядок работы. Высылается видео с игровым процессом для ...