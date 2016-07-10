Нужно написать и сыграть музыкальный трек

Музыка и ЗвукиЗакрытнет заявок119 просмотров
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Прикрепляю пример музыкального трека, его можно услышать на заднем плане.

По сути только клавиши. Лёгкий проигрыш.

Длительность 3 минуты.

Жду ваших предложений.

7 лет назад
mzolotovaa
52 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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