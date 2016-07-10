Создать фоновую музыку (тему для мобильной игры)

Ищем певицу с для записи песни в студии с вокалом в духе Полины Гагариной. В Ваши задачи будет входить вокал + мастеринг. Песни будут записываться для дальнейшего проигрывания на ТВ, радио. [url=mailto:[email protected]] [/url][b]Обязательные требования:[/b]- Поставленный голос - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать Главную тему и лупы (loop music) для меню и нескольких локаций в мобильной игре.
Игра - кликер, аниме-подобная.
Музыка должна быть - волшебная, философская, но отчасти боевая...
Фоновая музыка для лесных и подводных локаций
+ Дополнительно возможна работа по игровым эффектам (удары, магия и т.п.)
Жду Ваших предложений.
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