Для шамана электронной музыки: радиоодежда в стиле фитнес

Задача для человека, помешанного на электронной музыке. Качественной электронщине во всех её проявлениях. Который живёт в этом, отслеживает новинки, сам пишет, делает миксы, обожает электронную обработку и эксперименты со звуком.

Вообщем, не посредственный Диджейчик, каких полно, которые имеют подборку попсы и просто нажимают кнопочку...

И не звёздный гуру, который решил что всё знает, миксы которого похожи один на другой. Который просит в тридорого за то, что сделал фирменные фотки в очках рядом с вертушками...

Нужен музыкант, который понимает, что музыка это воздействие на психику людей, она напрямую влияет на эмоции и вдохновляет... Который в этом развивается.

Тут нет рангов, уровней, вы либо занимаетесь этим, либо нет.

Приложить своё мастерство предлагаю к сфере работы над телом: фитнес, спорт, бодибилдинг, аэробика...

В отличии от первобытных судорог на танцполе, это куда более конструктивное занятие. И музыка здесь помогает хорошему делу: работе над телом, снижею сидячего образа жизни, борьбе с унынием и затхлостью... Короче, Активному Образу Жизни.

Можно сказать, нужно будет поднимать тему с колен, т.к. все подборки для тренировок, которые валяются в сети, это просто безвкусная посредственность.

Я не говорю, что тут нужно придумывать что-то эпичное. Скорее просто нужно тщательней и с головой подойти к задаче.

Задача не для обывателя.

Не пишите: "А давай я тебе сейчас залямсаю".

Не пишите, если просто хотите бабла срубить, деньги будут, если качественно выполните работу.

Не пишите, если у вас другая специализация (дикторство, просто звукорежиссура всего подряд, видеомонтаж, сайтостроение...).

Нужен DJ-звукорежиссёр, который сечёт в электронной музыке, умеет обрабатывать звук, владеет dj-оборудованием, делает миксы, может разобраться с технической стороной (ПО, оборудование), спрограммировать эфир в автодиджее.

Нужно будет из имеющихся элементов эфира (джинглы, рубрики, треки) создать качественный радиопоток в стиле фитнес.

Пишите, что делаете, дайте ссылки на наработки. Опишите, что вам нужно для выполнения задачи, как собираетесь её реализовывать. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ.

После успешного и адекватного ответа, созвон по видеосвязи.

Лучше, чтобы вы были из Москвы или ближних городов. Т.к. одна встреча вживую заменяет десятки переписок и видеосозвонов. Проект крупный и возможно долгосрочное сотрудничество. Возможно выступление с сетами на фитнес-мероприятиях, поддержание эфира... Есть куда расти и применить свои таланты.

Удачи!