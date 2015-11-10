Для шамана электронной музыки: радиоодежда в стиле фитнес

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Задача для человека, помешанного на электронной музыке. Качественной электронщине во всех её проявлениях. Который живёт в этом, отслеживает новинки, сам пишет, делает миксы, обожает электронную обработку и эксперименты со звуком. 

Вообщем, не посредственный Диджейчик, каких полно, которые имеют подборку попсы и просто нажимают кнопочку... 

И не звёздный гуру, который решил что всё знает, миксы которого похожи один на другой. Который просит в тридорого за то, что сделал фирменные фотки в очках рядом с вертушками... 

Нужен музыкант, который понимает, что музыка это воздействие на психику людей, она напрямую влияет на эмоции и вдохновляет... Который в этом развивается. 

Тут нет рангов, уровней, вы либо занимаетесь этим, либо нет. 

Приложить своё мастерство предлагаю к сфере работы над телом: фитнес, спорт, бодибилдинг, аэробика... 

В отличии от первобытных судорог на танцполе, это куда более конструктивное занятие. И музыка здесь помогает хорошему делу: работе над телом, снижею сидячего образа жизни, борьбе с унынием и затхлостью... Короче, Активному Образу Жизни. 

Можно сказать, нужно будет поднимать тему с колен, т.к. все подборки для тренировок, которые валяются в сети, это просто безвкусная посредственность. 

Я не говорю, что тут нужно придумывать что-то эпичное. Скорее просто нужно тщательней и с головой подойти к задаче. 

Задача не для обывателя. 

Не пишите: "А давай я тебе сейчас залямсаю". 

Не пишите, если просто хотите бабла срубить, деньги будут, если качественно выполните работу. 

Не пишите, если у вас другая специализация (дикторство, просто звукорежиссура всего подряд, видеомонтаж, сайтостроение...). 

Нужен DJ-звукорежиссёр, который сечёт в электронной музыке, умеет обрабатывать звук, владеет dj-оборудованием, делает миксы, может разобраться с технической стороной (ПО, оборудование), спрограммировать эфир в автодиджее. 

Нужно будет из имеющихся элементов эфира (джинглы, рубрики, треки) создать качественный радиопоток в стиле фитнес. 

Пишите, что делаете, дайте ссылки на наработки. Опишите, что вам нужно для выполнения задачи, как собираетесь её реализовывать. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ. 

После успешного и адекватного ответа, созвон по видеосвязи. 

Лучше, чтобы вы были из Москвы или ближних городов. Т.к. одна встреча вживую заменяет десятки переписок и видеосозвонов. Проект крупный и возможно долгосрочное сотрудничество. Возможно выступление с сетами на фитнес-мероприятиях, поддержание эфира... Есть куда расти и применить свои таланты. 

Удачи!

9 лет назад
isnovozhilov
Илья 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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