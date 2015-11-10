Наша команда занимается разработкой игры на базе iOS в стиле всем известной Cut the Rope. Дело потихоньку близится к завершению, а у нас до сих пор нет никакого звукового сопровождения. Задача: написать ...
Для шамана электронной музыки: радиоодежда в стиле фитнес
Задача для человека, помешанного на электронной музыке. Качественной электронщине во всех её проявлениях. Который живёт в этом, отслеживает новинки, сам пишет, делает миксы, обожает электронную обработку и эксперименты со звуком.
Вообщем, не посредственный Диджейчик, каких полно, которые имеют подборку попсы и просто нажимают кнопочку...
И не звёздный гуру, который решил что всё знает, миксы которого похожи один на другой. Который просит в тридорого за то, что сделал фирменные фотки в очках рядом с вертушками...
Нужен музыкант, который понимает, что музыка это воздействие на психику людей, она напрямую влияет на эмоции и вдохновляет... Который в этом развивается.
Тут нет рангов, уровней, вы либо занимаетесь этим, либо нет.
Приложить своё мастерство предлагаю к сфере работы над телом: фитнес, спорт, бодибилдинг, аэробика...
В отличии от первобытных судорог на танцполе, это куда более конструктивное занятие. И музыка здесь помогает хорошему делу: работе над телом, снижею сидячего образа жизни, борьбе с унынием и затхлостью... Короче, Активному Образу Жизни.
Можно сказать, нужно будет поднимать тему с колен, т.к. все подборки для тренировок, которые валяются в сети, это просто безвкусная посредственность.
Я не говорю, что тут нужно придумывать что-то эпичное. Скорее просто нужно тщательней и с головой подойти к задаче.
Задача не для обывателя.
Не пишите: "А давай я тебе сейчас залямсаю".
Не пишите, если просто хотите бабла срубить, деньги будут, если качественно выполните работу.
Не пишите, если у вас другая специализация (дикторство, просто звукорежиссура всего подряд, видеомонтаж, сайтостроение...).
Нужен DJ-звукорежиссёр, который сечёт в электронной музыке, умеет обрабатывать звук, владеет dj-оборудованием, делает миксы, может разобраться с технической стороной (ПО, оборудование), спрограммировать эфир в автодиджее.
Нужно будет из имеющихся элементов эфира (джинглы, рубрики, треки) создать качественный радиопоток в стиле фитнес.
Пишите, что делаете, дайте ссылки на наработки. Опишите, что вам нужно для выполнения задачи, как собираетесь её реализовывать. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАПИШИТЕ.
После успешного и адекватного ответа, созвон по видеосвязи.
Лучше, чтобы вы были из Москвы или ближних городов. Т.к. одна встреча вживую заменяет десятки переписок и видеосозвонов. Проект крупный и возможно долгосрочное сотрудничество. Возможно выступление с сетами на фитнес-мероприятиях, поддержание эфира... Есть куда расти и применить свои таланты.
Удачи!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Музыка и Звуки1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Суть такова: Имеем папку с mp3 файлами или файлом. Необходимо из файлов вырезать куски заданной продолжительности через заданные интервалы времени проигрывания, то есть допустим надо вырезать 30 секундные куски через каждые ...Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать авторскую аранжировку песни.Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать редакцию треков и миксинг песен. Файл будет предоставлен с записанным контентом, вам будет необходимо: 1. Корректировать голос, 2. Почистить арранжировки, инструменты записаны уже. 3. Сделать микс и мастеринг. ...Музыка и Звуки6 заявокЗакрыт9 лет назад
Важно создать правильное настроение Пример тональности музыки как у Ханца Зимера или как в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=w9R6K1mecEE Присылайте примеры работМузыка и Звуки13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно максимально вытянуть звук из файла - громче голоса, меньше шумы. Пример в прикрепленном файле. Всего 5 минут общий файл.Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Надо предложить звуковое сопровождение, которое подойдет ролику, заинтересует зрителя и вызовет чувство радости. Музыка должна быть динамичная, усиливать видео ряд, простая для восприятия и запоминающаяся. Подробности в ТЗМузыка и Звуки7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требования к исполнителю: исполнитель должен иметь представление о: 1) различных музыкальных жанрах, стилях (например, должен знать, что такое бибоп, арт-рок, дрим-поп, трип-хоп, соулфул-хаус, классическая музыка периода романтизма, трэп и т.д.); 2) музыкальных инструментах ...Музыка и Звуки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Уважаемые фрилансеры, выберите одно из направлений. В заявке Вы можете предоставить 3 звука. Если у конкурсанта будет выбран больше чем один вариант, то он будет оплачен дополнительно. Бюджет для одного звука 10 ...Музыка и Звуки17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны звуковые эффекты для веб-игры. Подробности в личку.Музыка и Звуки20 заявокЗакрыт9 лет назад