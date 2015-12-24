Обработка звука

Уважаемые фрилансеры, выберите одно из направлений. В заявке Вы можете предоставить 3 звука. Если у конкурсанта будет выбран больше чем один вариант, то он будет оплачен дополнительно. Бюджет для одного звука 10 usd. Нужно создать звуковой эффект для уведомлений ...