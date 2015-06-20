Подбор музыкального сопровождения (26 секунд) для трейлера

Музыка и ЗвукиЗакрыт7 заявок268 просмотров
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Надо предложить звуковое сопровождение, которое подойдет ролику, заинтересует зрителя и вызовет чувство радости.

Музыка должна быть динамичная, усиливать видео ряд, простая для восприятия и запоминающаяся. 

Подробности в ТЗ

8 лет назад
YakovlevSergy
Сергей 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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