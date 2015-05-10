Создание звуковых эффектов для сервиса Weblancer.net

# 1 — $ 10 # 2 — $ 10 # 3 — $ 10

Уважаемые фрилансеры, выберите одно из направлений.

В заявке Вы можете предоставить 3 звука.

Если у конкурсанта будет выбран больше чем один вариант, то он будет оплачен дополнительно.

Бюджет для одного звука 10 usd.

Нужно создать звуковой эффект для уведомлений в сервисе:

-Для окна приватных сообщений.

Звук о поступлении нового сообщения.

-Уведомление на странице сервиса.

Звук о поступлении нового уведомления.

- Изменение/добавление информации на странице сервиса.

Звук добавления элементов на странице сервиса без обновления страницы.

Например: размещение новых проектов/вакансий/конкурсов в ленте.

Основное требование:

Звук не должен нарушать авторских прав и интересов третьих лиц.