Создание звуковых эффектов для сервиса Weblancer.net

$30
Музыка и ЗвукиЗакрыт17 заявок834 просмотра
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#1$10
#2$10
#3$10

Уважаемые фрилансеры, выберите одно из направлений.

В заявке Вы можете предоставить 3 звука.

Если у конкурсанта будет выбран больше чем один вариант, то он будет оплачен дополнительно.

Бюджет для одного звука 10 usd.

 

Нужно создать звуковой эффект для уведомлений в сервисе:

-Для окна приватных сообщений.

Звук о поступлении нового сообщения.

 

-Уведомление на странице сервиса.

Звук о поступлении нового уведомления.

 

- Изменение/добавление информации на странице сервиса.

Звук добавления элементов на странице сервиса без обновления страницы.

Например: размещение новых проектов/вакансий/конкурсов в ленте.

 

Основное требование:

Звук не должен нарушать авторских прав и интересов третьих лиц.

8 лет назад
Finance
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
час назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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