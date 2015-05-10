Создание звуковых эффектов для сервиса Weblancer.net

Нужны звуковые эффекты для веб-игры. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры, выберите одно из направлений.
В заявке Вы можете предоставить 3 звука.
Если у конкурсанта будет выбран больше чем один вариант, то он будет оплачен дополнительно.
Бюджет для одного звука 10 usd.
Нужно создать звуковой эффект для уведомлений в сервисе:
-Для окна приватных сообщений.
Звук о поступлении нового сообщения.
-Уведомление на странице сервиса.
Звук о поступлении нового уведомления.
- Изменение/добавление информации на странице сервиса.
Звук добавления элементов на странице сервиса без обновления страницы.
Например: размещение новых проектов/вакансий/конкурсов в ленте.
Основное требование:
Звук не должен нарушать авторских прав и интересов третьих лиц.
- Похожие заказы
- Музыка и Звуки20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Ищу человека, который разбирается в программе DIGISPOT II. Необходимо настроить расписание на 10 дней. Музыка есть.Музыка и Звуки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $40
Набрать в Finale 2014 партии фортепьяно и второй скрипки первого фортепьянного концерта Мендельсона. Фортепьяно: http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/115355 Вторая скрипка: http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/20828 Мне нужен файл в формате Finale 2014 (.musx).Музыка и Звуки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Есть сайт на движке вордпресс. Тормозит проигрыш флеш видео/аудио при вставке (в основном при старте). На других сайтах это же видео - ok. Необходимо исправить проблему.Музыка и Звуки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно для мультяшной игры 5 забавных мелодий: Стиль музыки который нам подходит https://youtu.be/SmmVgSZVV-A 1) Intro(e.g. 4:21 оn video) 2) Геймплей 1 (e.g. 0:12 оn video) 3) Геймплей 2 (e.g. 0:12 оn video) 4) Проигрыш 5) Победа (e.g. 0:45 оn ...Музыка и Звуки7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо найти "минус" к песне http://mp-3s.ru/songs/katera_na-ukraine-2014Музыка и Звуки6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать аранжировку на песню http://mp-3s.ru/songs/katera_na-ukraine-2014, либо найти минусМузыка и Звуки9 заявокЗакрыт9 лет назад
Во вложении звуковой файл. Надо разделить его на две части (формат и прочие параметры оставить без изменения). 1-я часть - до того, как говорят название кампании + слоган на английском, а вторая после (вторая очень ...Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Мы создаем клон своей бесплатной мобильной игры для детей - Piano for kids - babies synth https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamesm5.kidspiano В планах - переработка данной игры, без принципиальных изменений, но с акцентом на замену звукового оформления игры. Для нового музыкального ...Музыка и Звуки8 заявокЗакрыт9 лет назад