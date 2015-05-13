Разделить звуковой файл на 2 части

Во вложении звуковой файл. Надо разделить его на две части (формат и прочие параметры оставить без изменения). 1-я часть - до того, как говорят название кампании + слоган на английском, а вторая после (вторая очень коротка, собственно и есть название кампании и слоган). Ссылка на звук: https://drive.google.com/file/d/0B0d3EiOcEzB7Z0xjR215a0QyRGs/view?usp=sharing