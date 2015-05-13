Разделить звуковой файл на 2 части

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Завершен20 заявок469 просмотров

Во вложении звуковой файл. Надо разделить его на две части (формат и прочие параметры оставить без изменения). 1-я часть - до того, как говорят название кампании + слоган на английском, а вторая после (вторая очень коротка, собственно и есть название кампании и слоган). Ссылка на звук: https://drive.google.com/file/d/0B0d3EiOcEzB7Z0xjR215a0QyRGs/view?usp=sharing

10 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад
$3
1 день
Отличная и очень быстрая работа! Спасибо!
Спасибо! С Вами приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад