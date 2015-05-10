Присвоение тегов аудиодорожкам в редакторе тегов TagScanner

Требования к исполнителю: исполнитель должен иметь представление о:

1) различных музыкальных жанрах, стилях (например, должен знать, что такое бибоп, арт-рок, дрим-поп, трип-хоп, соулфул-хаус, классическая музыка периода романтизма, трэп и т.д.);

2) музыкальных инструментах (например, должен знать, чем отличается звучание альта от звучания скрипки; знать, как звучит контрабас и бас-гитара; знать, что такое синтезированные инструменты, FX; знать, что такое пиццикато, слэп и т.д.; должен уметь различать инструменты в композиции);

3) тембрах мужских и женских голосов (например, должен знать, чем отличается баритон от меццо-сопрано; что такое фальцет и т.д.);

4) аранжировке, эффектах, используемых при обработке инструментов, голоса (например, должен знать, что такое phaser, distortion, что такое pitch и т.д.и т.п.)

5) уметь определять максимально точно темп аудиодорожки (bpm)

6) исполнении музыкальных произведений (например, должен знать, что такое художественная декламация, вокализ, акапелла, смешанный хор, ансамбль и т.д. и т.п.)

7) инструментальной и вокальной музыке

8) языках (например, должен знать английский, отличать испанский от итальянского и французский от немецкого)

Требования к исполнению: работа должна быть выполнена качественно и оформлена в строгом соответствии с техническим заданием (техническое задание, а также инструкция по выполнению задания прилагается)

Вознаграждение: оплата производится после полного выполнения работы в соответствии с техническим заданием.