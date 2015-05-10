Уважаемые фрилансеры, выберите одно из направлений. В заявке Вы можете предоставить 3 звука. Если у конкурсанта будет выбран больше чем один вариант, то он будет оплачен дополнительно. Бюджет для одного звука 10 usd. Нужно создать звуковой эффект для уведомлений ...
Присвоение тегов аудиодорожкам в редакторе тегов TagScanner
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к исполнителю: исполнитель должен иметь представление о:
1) различных музыкальных жанрах, стилях (например, должен знать, что такое бибоп, арт-рок, дрим-поп, трип-хоп, соулфул-хаус, классическая музыка периода романтизма, трэп и т.д.);
2) музыкальных инструментах (например, должен знать, чем отличается звучание альта от звучания скрипки; знать, как звучит контрабас и бас-гитара; знать, что такое синтезированные инструменты, FX; знать, что такое пиццикато, слэп и т.д.; должен уметь различать инструменты в композиции);
3) тембрах мужских и женских голосов (например, должен знать, чем отличается баритон от меццо-сопрано; что такое фальцет и т.д.);
4) аранжировке, эффектах, используемых при обработке инструментов, голоса (например, должен знать, что такое phaser, distortion, что такое pitch и т.д.и т.п.)
5) уметь определять максимально точно темп аудиодорожки (bpm)
6) исполнении музыкальных произведений (например, должен знать, что такое художественная декламация, вокализ, акапелла, смешанный хор, ансамбль и т.д. и т.п.)
7) инструментальной и вокальной музыке
8) языках (например, должен знать английский, отличать испанский от итальянского и французский от немецкого)
Требования к исполнению: работа должна быть выполнена качественно и оформлена в строгом соответствии с техническим заданием (техническое задание, а также инструкция по выполнению задания прилагается)
Вознаграждение: оплата производится после полного выполнения работы в соответствии с техническим заданием.
- Похожие заказы
- $30Музыка и Звуки17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны звуковые эффекты для веб-игры. Подробности в личку.Музыка и Звуки20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Ищу человека, который разбирается в программе DIGISPOT II. Необходимо настроить расписание на 10 дней. Музыка есть.Музыка и Звуки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $40
Набрать в Finale 2014 партии фортепьяно и второй скрипки первого фортепьянного концерта Мендельсона. Фортепьяно: http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/115355 Вторая скрипка: http://imslp.org/wiki/Special:ImagefromIndex/20828 Мне нужен файл в формате Finale 2014 (.musx).Музыка и Звуки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Есть сайт на движке вордпресс. Тормозит проигрыш флеш видео/аудио при вставке (в основном при старте). На других сайтах это же видео - ok. Необходимо исправить проблему.Музыка и Звуки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно для мультяшной игры 5 забавных мелодий: Стиль музыки который нам подходит https://youtu.be/SmmVgSZVV-A 1) Intro(e.g. 4:21 оn video) 2) Геймплей 1 (e.g. 0:12 оn video) 3) Геймплей 2 (e.g. 0:12 оn video) 4) Проигрыш 5) Победа (e.g. 0:45 оn ...Музыка и Звуки7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо найти "минус" к песне http://mp-3s.ru/songs/katera_na-ukraine-2014Музыка и Звуки6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать аранжировку на песню http://mp-3s.ru/songs/katera_na-ukraine-2014, либо найти минусМузыка и Звуки9 заявокЗакрыт9 лет назад
Во вложении звуковой файл. Надо разделить его на две части (формат и прочие параметры оставить без изменения). 1-я часть - до того, как говорят название кампании + слоган на английском, а вторая после (вторая очень ...Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен9 лет назад