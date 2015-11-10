Суть такова: Имеем папку с mp3 файлами или файлом. Необходимо из файлов вырезать куски заданной продолжительности через заданные интервалы времени проигрывания, то есть допустим надо вырезать 30 секундные куски через каждые ...
Музыка и звуковое сопровождение для игры на базе iOS
Наша команда занимается разработкой игры на базе iOS в стиле всем известной Cut the Rope. Дело потихоньку близится к завершению, а у нас до сих пор нет никакого звукового сопровождения.
Задача: написать музыку и звуки для приложения, а именно:
- Ненавязчивая и (скажем так) "жизнерадостная" музыка, которая будет играть собственно на уровне, и отдельно музыка за пределами уровня (главное меню, меню выбора уровней и проч.). Продолжительность звуковых файлов не меньше минуты. Формат - mp3. Вес не более 4 МБ.
- Короткие звуковые файлы событий, таких как:
- Собранная звезда;
- Нажатие на кнопку;
- Победа на уровне;
- Звук перекатывания "главного героя";
- Звук прикрепления цепи к "главному герою";
- Собственно озвучка "главного героя": различные звуки его эмоций: радости, падения с большой высоты, вздохи, разочарования от поражения и проч.;
- Звук построения/разрушения линий (что имеется в виду уточню при личном общении).
Предпочтительный формат - wav. Все звуки, как уже было сказано, приблизительно в стиле Cut the Rope. Ориентируйтесь на эту игру. Главное, чтобы все было в рамках авторских прав.
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