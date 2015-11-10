Музыка и звуковое сопровождение для игры на базе iOS

Наша команда занимается разработкой игры на базе iOS в стиле всем известной Cut the Rope. Дело потихоньку близится к завершению, а у нас до сих пор нет никакого звукового сопровождения.

Задача: написать музыку и звуки для приложения, а именно:

- Ненавязчивая и (скажем так) "жизнерадостная" музыка, которая будет играть собственно на уровне, и отдельно музыка за пределами уровня (главное меню, меню выбора уровней и проч.). Продолжительность звуковых файлов не меньше минуты. Формат - mp3. Вес не более 4 МБ.

- Короткие звуковые файлы событий, таких как:

﻿- Собранная звезда;

﻿- Нажатие на кнопку;

﻿- Победа на уровне;

﻿- Звук перекатывания "главного героя";

﻿- Звук прикрепления цепи к "главному герою";

﻿- Собственно озвучка "главного героя": различные звуки его эмоций: радости, падения с большой высоты, вздохи, разочарования от поражения и проч.;

﻿- Звук построения/разрушения линий (что имеется в виду уточню при личном общении).

Предпочтительный формат - wav. Все звуки, как уже было сказано, приблизительно в стиле Cut the Rope. Ориентируйтесь на эту игру. Главное, чтобы все было в рамках авторских прав.