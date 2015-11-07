FFMPEG, необходима обработка mp3 файлов

Суть такова:

Имеем папку с mp3 файлами или файлом.

Необходимо из файлов вырезать куски заданной продолжительности через заданные интервалы времени проигрывания, то есть допустим надо вырезать 30 секундные куски через каждые 3

минуты проигрывания. Одновременно с этим, у каждого вырезанного куска менять темп звучания с одного на другой допустим в последних 10 секундах, и в окончании склеить все нарезанные и измененный куски в один файл.

Собственно нужна команда или сценарий, для ffmpeg консоли под Windows. С минимальным набором циклов. Очень важна скорость выполнения процесса.