Нужно сделать авторскую аранжировку песни.
FFMPEG, необходима обработка mp3 файлов
Суть такова:
Имеем папку с mp3 файлами или файлом.
Необходимо из файлов вырезать куски заданной продолжительности через заданные интервалы времени проигрывания, то есть допустим надо вырезать 30 секундные куски через каждые 3
минуты проигрывания. Одновременно с этим, у каждого вырезанного куска менять темп звучания с одного на другой допустим в последних 10 секундах, и в окончании склеить все нарезанные и измененный куски в один файл.
Собственно нужна команда или сценарий, для ffmpeg консоли под Windows. С минимальным набором циклов. Очень важна скорость выполнения процесса.
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