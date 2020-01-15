Озвучка мобильного приложения GameDev

Музыка и ЗвукиЗакрыт5 заявок206 просмотров
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Необходимо выполнить озвучку разрабатываемой мобильной игры в жанре casual/головоломка.

Объем работы небольшой:

звук нажатия на кнопу;

звук передвижения объекта игрока;

звук подбора игроком другого объекта;

звук успешного звершения уровня.

Стоимость заказа договорная.

В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе, выполнение мелких заказов в сфере озвучки мобильных приложений.

4 года назад
guest_15815245438079
4 года в сервисе
Был
4 года назад