Перевести из формата mp3 в CD

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Закрыт18 заявок563 просмотра

Необходимо перевести музыку из mp3 в CD формат. Готовые файлы пересылаете мне. Музыки много, будут предоставлены ссылки на mp3.

Указывайте стоимость за каждый трек.

17 лет назад
chasovshik2000
Дмитрий 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров