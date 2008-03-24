Требуется написать. Стиль - хаус, электрохаус или подобное. Подробности при общении. Цена,сроки? Передача исключительных прав на произведение
Перевести из формата mp3 в CD
Необходимо перевести музыку из mp3 в CD формат. Готовые файлы пересылаете мне. Музыки много, будут предоставлены ссылки на mp3.
Указывайте стоимость за каждый трек.
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