Танцевальная композиция - молодежный гимн города

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт7 заявок266 просмотров

Требуется написать. Стиль - хаус, электрохаус или подобное.

Подробности при общении.

Цена,сроки?

Передача исключительных прав на произведение

17 лет назад
modzila
Андрей 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров