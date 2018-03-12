Необходим специалист по созданию или редактированию аудиозвуков. Есть 7-10 звуковых файлов длиной до 1,5 мин. Все они с разной громкостью и с разным уровнем басов. Некоторые с помехами. Нужно выровнять их уровень громкости и басы, ...