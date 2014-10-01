Убрать посторонний фоновый шум на видео

3 минуты. вот по такому тексту - скрин части речи http://joxi.ru/wGrqwKbTRjyR2z нужен женственный голос. пожалуйста, 1. пришлите примеры голосов ссылками 2. укажите стоимость в рублях 3. срок работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На снятом на айфон видео есть сильный посторонний шум из-за которого сложно расслышать речь интервью. Надо убрать фоновый шум, чтобы можно было понять особо не прислушиваясь о чем говорят в интервью на видео.
Видео по ссылке - https://drive.google.com/?usp=folder&authuser=0#folders/0B0HPi10tjtZGandNcTZpV2JJaW8
6 роликов по 1-2 минуты.
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