Нужно сделать сведение и мастеринг треков непосредственно в проекте программы Ableton. Стили: Cinematic, трейлерная музыка, Corporate Жду Ваших предложений с примерами работ Заранее, спасибо
Звук. Обработка. Моцарт, Грегорианс для начала.
Обработка звука в стиле терапии Томатис.
Моцарт и Грегорианс для начала.
Томатис - это постоянно меняющийся тембр и громкость - это для терапии.
Пример есть здесь:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=oRpb6JA9WJo
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