Звук. Обработка. Моцарт, Грегорианс для начала.

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Закрыт6 заявок274 просмотра

Обработка звука в стиле терапии Томатис.

Моцарт и Грегорианс для начала.

Томатис - это постоянно меняющийся тембр и громкость - это для терапии.

Пример есть здесь:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=oRpb6JA9WJo

8 лет назад
BUGLE
54 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

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