Баннер нарисовать

Нужно нарисовать банер для дальнейшей широкоформатной печати 3*2 метра. На банере будут основные элементы - разрез угла брусового и каркасного дома с фундаментом + надписи и иконки. Схема от руки нарисована в файле. Пример разреза в файле.

Рамзер: длина 3 метра , высота 2 метра.

В линию трэлемента дома. Разрез угла. Картинок нет.

1-й дом и 2-ой дом, метриал стен - профилированный брус. 3-й дом - каркасный.

у первого дома показать фундамент на забивных сваях с обвязкой швелером, у второго сваи+ростверк, у третьего сваи + плита (примеры покажу). Под каждым типом фундамента указываем логотип свайстрой (пришлю).

над первым домом пишем "профилированный брус естественной влажности" и в сноске с иконкой указать влажность 40%

у второго пишем " сухой профилированный брус" и в сноске влажность 18%

у каркаса "каркасная технология".