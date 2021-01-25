Дизайн баннеров

Добрый день! Необходимо сделать баннер для наружной рекламы. Размер 300 на 200 см. Необходимо чтобы в данном размере картинка была максимально возможно качественной. И соответсвовала данным требованиям к печати, смотри файлы во вложении. Тут смотрите примеры котороые понравились, нужно выполнить ...