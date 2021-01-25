Дизайн баннеров

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Необходимо разработать дизайн 5 баннеров, около 100 cm x 100 cm.

Подробности в переписке.

Прошу оставлять заявку с портфолио и контактом для связи (телеграмм / скайп).

3 года назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
D_Nastya
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
$112
3 дня
Все быстро и качественно, советую
Оперативная связь и своевременная оплата. Наилучшие пожелания :) Продолжаем сотрудничество.