Дизайн биллборда

Нарисовать билборд с размерами 3х6 м. Более подробное задание вышлю исполнителю. Скажу сразу, что задание будет не сложным, стиль уже выбран, от вас только красиво все разложить.

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