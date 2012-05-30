Объемная световая конструкция в форме медведя

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Нарисовать объемную световую конструкцию в форме медведя.

Должно получится по типу:

http://leds-neon.ru/CMSPages/GetBizFormFile.aspx?filename=62b73610-4f16-4b41-83fb-fde5a11b8c7c.jpg http://flesy.ru/d/168900/d/image_61.jpg

Фигура должна выглядеть объёмной, а не плоской.

Финальный результат: в векторе или psd с векторным слоем.

13 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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