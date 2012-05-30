Нужно обновить рекламу на точке фаст фуда. Название остается прежним, логотип можно обновить. Так же требуется обновить пленку на стекле, сделать более "аппетитную" картинку. Всё должно выглядеть стильно и гармонично. Размеры пришлю ...
Объемная световая конструкция в форме медведя
Нарисовать объемную световую конструкцию в форме медведя.
Должно получится по типу:
http://leds-neon.ru/CMSPages/GetBizFormFile.aspx?filename=62b73610-4f16-4b41-83fb-fde5a11b8c7c.jpg http://flesy.ru/d/168900/d/image_61.jpg
Фигура должна выглядеть объёмной, а не плоской.
Финальный результат: в векторе или psd с векторным слоем.
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