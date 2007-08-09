Надо сделать макет для щита 3*6м и штендера 1.2*0.8м (вертикальный). Есть образцы уже готовой рекламы, надо сделать по её подобию. В приложении - картинка уже имеющегося щита. Требуемый макет щита по несколько другой тематике: Коробки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
дизайн макета брендмауэра 5х16 м,
4+0, макет должен носить корпоративный характер, исходники предоставим. Все вопросы - на адрес [email protected]
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